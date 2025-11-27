Actualitate· 1 min citire

Dezvăluiri incendiare din culisele masoneriei. Cristian Rizea lansează noi acuzații explozive

Dezvăluiri incendiare din culisele masoneriei. Cristian Rizea lansează noi acuzații explozive

Dezvăluiri incendiare din culisele masoneriei. Cristian Rizea lansează noi acuzații explozive

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 nov. 2025, 12:56

Fostul deputat Cristian Rizea revine în atenția publică cu o nouă serie de dezvăluiri, publicate pe rețelele de socializare

Fostul deputat Cristian Rizea revine în atenția publică cu o nouă serie de dezvăluiri controversate, publicate pe rețelele de socializare. Așa cum a promis anterior, acesta susține că de această dată informațiile provin din interiorul masoneriei.

În mesajele sale, Rizea afirmă că a intrat în posesia unor fotografii care nu au fost niciodată făcute publice.

Fostul parlamentar susține că va continua să publice informații „pas cu pas”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cristian rizea

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe