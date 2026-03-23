Criză energetică globală iminentă: avertisment dur al Fatih Birol pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Lumea s-ar putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a avertizat Fatih Birol, directorul Agenția Internațională pentru Energie. Potrivit acestuia, situația actuală depășește chiar și impactul cumulat al marilor crize petroliere din anii 1970, reprezentând o amenințare majoră pentru economia globală.

Birol a subliniat că piața mondială a pierdut deja aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, o scădere fără precedent care reflectă gravitatea situației. În plus, pe lângă perturbările din sectorul petrolier, criza este amplificată de problemele majore din piața gazelor, în contextul tensiunilor generate anterior de conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Un factor critic îl reprezintă blocarea Strâmtoarea Ormuz, rută esențială prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de hidrocarburi. Închiderea acesteia, pe fondul confruntărilor militare dintre Israel, Statele Unite și Iran, a amplificat temerile privind o criză energetică globală.

Situația este agravată de distrugerea sau avarierea gravă a zeci de infrastructuri energetice din regiune, precum și de atacurile asupra navelor comerciale. În acest context, liderul american Donald Trump a amenințat cu acțiuni militare suplimentare dacă Iranul nu redeschide rapid ruta maritimă.

În fața acestor evoluții, experții avertizează că niciun stat nu va rămâne neafectat. Creșterea prețurilor la energie, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și riscurile pentru stabilitatea economică globală impun o reacție coordonată la nivel internațional pentru a limita impactul crizei.