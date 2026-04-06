Colaps la Șantierul Naval Mangalia. Administratorul judiciar explică cauzele falimentului și planul de lichidare

Sursă: realitatea.net

Șantierul Naval din Mangalia intră oficial în procedura de faliment, după ce planul de reorganizare din perioada insolvenței a eșuat. Administratorul judiciar urmează să demareze lichidarea activelor, punând capăt unei perioade de incertitudine pentru cel mai mare constructor naval din sudul litoralului românesc și pentru sutele de angajați care depindeau de activitatea șantierului.

Eșecul reorganizării și spectrul falimentului la malul mării

Eșecul planului de reorganizare a Șantierului Naval din Mangalia marchează un punct de cotitură dramatic pentru industria maritimă locală, după ce strategia de salvare prin atragerea unui investitor strategic a fost respinsă de principalii creditori. Această decizie atrage după sine obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța pentru deschiderea oficială a procedurii de faliment, moment care va declanșa oprirea treptată a activității curente și inițierea etapelor de lichidare a activelor, conform legislației în vigoare.

Garanții pentru salariați în plin proces de lichidare

Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR și administrator judiciar al unității din Mangalia, a confirmat că intrarea în acest proces de lichidare este inevitabilă în absența unui consens asupra planului de redresare. Totuși, oficialul a ținut să transmită un mesaj de siguranță socială în acest context tensionat, subliniind faptul că, în ciuda închiderii activității industriale, toate drepturile salariale ale angajaților vor fi respectate și achitate prioritar, în conformitate cu prevederile legale care reglementează protecția muncii în caz de insolvență.

Votul decisiv al grupului Damen și blocajul financiar

Blocajul major care a pecetluit soarta șantierului a venit din partea grupului Damen, fostul partener strategic și, în prezent, cel mai mare creditor al combinatului, care a ales să voteze împotriva planului propus. Reprezentanții Damen Holding au explicat, prin intermediul unei analize detaliate, că strategia prezentată de administratorul judiciar ignora complet necesitatea rambursării investițiilor masive și a împrumuturilor acordate de grup de-a lungul anilor.

Un dezechilibru major între investiții și recuperarea datoriilor

Conform poziției exprimate de oficialii Damen, evaluarea atentă a planului de reorganizare a scos la iveală faptul că acesta excludea în totalitate recuperarea capitalului injectat de compania olandeză, atât în prezent, cât și în viitor. Această omisiune a fost considerată un dezechilibru financiar major, care ar fi generat prejudicii substanțiale pentru Damen, motiv pentru care salvarea Șantierului Naval din Mangalia în formula actuală a devenit, din punct de vedere economic, o variantă inacceptabilă pentru cel mai mare creditor al său.