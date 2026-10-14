CE Oltenia a vândut toată energia pentru 2027. Prețurile au ajuns la aproape 800 de lei/MWh
Complexul Energetic Oltenia
CE Oltenia a vândut toată energia ofertată pentru 2027, la prețuri de până la 799 lei/MWh. Cine sunt cumpărătorii și ce impact ar putea avea asupra facturilor.
Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) a vândut întreaga cantitate de energie electrică scoasă la tranzacționare pentru anul 2027, la prețuri care au ajuns până la 799 de lei/MWh. Printre cumpărători se numără Electrica Furnizare, Electrificare CFR, GEN-I și Nova Power and Gas, potrivit datelor de pe platforma OPCOM.
Tranzacțiile reprezintă un reper important pentru piața de energie electrică din România, deoarece prețurile la care furnizorii cumpără energia pot influența costurile ofertelor destinate consumatorilor.
CE Oltenia a vândut 0,61 TWh de energie electrică pentru 2027
Producătorul de energie a scos la vânzare 12 pachete de energie electrică în bandă, cu puteri de 5 și 10 MW, pentru livrare în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2027.
Cantitatea totală ofertată a fost de aproximativ 0,61 TWh, iar prețul de pornire a fost stabilit la 750 de lei/MWh. În urma tranzacțiilor, toate pachetele au fost adjudecate la prețuri cuprinse între 766 și 799 de lei/MWh.
Vânzarea integrală vine după ce o încercare anterioară de majorare a prețului de ofertare nu a atras suficienți cumpărători.
Cine a cumpărat energia electrică de la CE Oltenia
Printre companiile care au achiziționat energia pentru anul 2027 se numără:
Electrica Furnizare, care a cumpărat cel mai mare număr de pachete;
Electrificare CFR, compania care asigură energia necesară tracțiunii feroviare;
GEN-I, trader activ pe piața de energie;
Nova Power and Gas, furnizor de energie electrică și gaze naturale.
Cel mai mare preț de adjudecare, de 799 de lei/MWh, a fost plătit de Electrificare CFR.
Aceste tranzacții arată nivelul la care a fost contractată energia electrică în bandă pentru livrare pe parcursul întregului an 2027. Prețul de achiziție reprezintă însă doar una dintre componentele costului final suportat de consumatori.
Cât ar putea ajunge factura la energie electrică
Un preț de achiziție de aproximativ 800 de lei/MWh poate avea implicații asupra ofertelor de furnizare pentru populație. Potrivit unei estimări prezentate în relatările despre tranzacție, un asemenea cost al energiei ar putea corespunde, într-un scenariu ipotetic pentru un consumator casnic din București, unui preț final de peste 1,7 lei/kWh.
Calculul include tarifele de transport și distribuție, taxele și costurile suplimentare asociate profilării consumului și dezechilibrelor.
Această estimare nu reprezintă un tarif final garantat și nici o majorare automată a facturilor tuturor românilor. Prețul efectiv depinde de contractul fiecărui client, costurile furnizorului, tarifele reglementate și taxele aplicabile.
Ce capacități de producție mai operează CE Oltenia
După închiderea unor grupuri energetice, Complexul Energetic Oltenia mai operează trei grupuri la termocentrala Rovinari și unul la Turceni, fiecare cu o putere instalată de 330 MW, conform datelor publicate despre companie. Puterea efectiv disponibilă poate fi mai mică decât cea înscrisă în licență.
Unul dintre grupurile de la Turceni, care ar fi trebuit retras din exploatare în baza angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), urmează să fie menținut în funcțiune și în iernile 2026–2027 și 2027–2028, potrivit informațiilor citate de presa de specialitate.
Evoluția producției interne, costurile de generare și prețurile de pe piețele angro vor continua să influențeze piața energiei electrice din România în perioada următoare.
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