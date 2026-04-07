Casa Albă propune renunţarea la mii de angajaţi

Casa Albă propune renunţarea la peste 9.400 de angajaţi şi la 1,5 miliarde de dolari din bugetul Transportation Security Administration (TSA), agenţia responsabilă de securitatea aeroporturilor din Statele Unite, potrivit documentelor bugetare, citate de Reuters.

Agenţia are în prezent aproximativ 60.000 de angajaţi.

Preşedintele american Donald Trump a propus vineri ca aeroporturile mai mici să renunţe la TSA şi să utilizeze firme private de securitate, ca prim pas către privatizarea agenţiei înfiinţate după atacurile din 11 septembrie 2001.

Casa Albă estimează că privatizarea securităţii în aeroporturile mai mici ar reduce personalul TSA cu peste 4.500 de locuri de muncă.

TSA propune, de asemenea, eliminarea altor aproximativ 4.800 de posturi prin creşterea eficienţei operaţionale, eliminarea personalului de la punctele de ieşire şi reducerea suprapunerilor de activităţi.