Bulgaria, „raiul” șoferilor care caută carburanți ieftini. Nu doar românii alimenteaza de la vecini. Cât costă motorina la sud de Dunăre

Prețurile record înregistrate marți la pompele din România și Grecia au declanșat o migrație economică fără precedent către Bulgaria. Cu benzina premium la 8,76 lei/litru și motorina sărind de 9,20 lei în țară, Bulgaria a devenit „stația de alimentare” a regiunii. Fenomenul nu îi mai vizează doar pe români; și șoferii greci au început să treacă granița pentru a profita de tarifele mai scăzute, punând presiune pe benzinăriile bulgărești de la frontieră.

Regiunea Balcanilor asistă în primăvara anului 2026 la un fenomen economic inedit. Diferențele de prețuri și politicile fiscale diferite ale guvernelor au creat un flux continuu de consumatori care traversează granițele pentru a economisi sume considerabile. Dacă pentru unii miza este combustibilul, pentru alții, „coșul de Paște” se umple mai ieftin în țara vecină.

Exodul către benzinăriile bulgărești: România și Grecia caută prețul cel mic

La granița dintre Grecia și Bulgaria, cetățenii eleni au transformat alimentarea cu benzină într-o rutină transfrontalieră. Diferența de preț este uriașă, ajungând până la 50 de cenți pe litru. Situația a alertat autoritățile de la Atena, care au intensificat controalele la frontieră pentru a stopa transportul ilegal de combustibil în canistre, o practică strict interzisă, dar tot mai tentantă pentru șoferi.

Fenomenul se repetă și la granița de nord a Bulgariei. În localitatea Durankulak, situată la mai puțin de 10 kilometri de Vama Veche, benzinăriile sunt în permanență ocupate de mașini cu numere de România. Explicația stă în cifrele de la pompă: în timp ce în țară prețurile bat recorduri, la vecini benzina costă aproximativ 6,77 lei, iar motorina 7,39 lei, economiile realizate la un plin fiind semnificative.

„Coșul de Paște” se mută și el peste graniță

Interesul pentru Bulgaria nu se oprește la combustibil. În pragul sărbătorilor pascale, grecii trec frontiera în număr mare pentru a cumpăra carne și haine, invocând prețuri de tip „dumping”. Pe lângă alimente, magazinele bulgărești rămân atractive pentru încălțăminte și electrocasnice mici.

Totuși, experții observă o nuanță importantă: atractivitatea produselor alimentare de bază în Bulgaria a început să scadă ușor, pe măsură ce prețurile locale s-au aliniat treptat cu media regională, forțând cumpărătorii să fie și mai selectivi.

Inversarea polilor: De ce merg bulgarii la cumpărături în Grecia?

Într-o turnură neașteptată, dinamica se schimbă atunci când vine vorba de alimente de bază. Tot mai mulți bulgari aleg să treacă granița în Grecia pentru a-și face proviziile de hrană. Acest paradox a apărut după ce guvernul de la Atena a plafonat profiturile micilor comercianți de alimente, reușind să mențină prețurile unor produse esențiale sub nivelul celor din Bulgaria.

Astfel, sud-estul Europei a devenit un uriaș spațiu de schimb, unde consumatorii vânează oportunități în funcție de specificul fiecărei piețe: grecii și românii caută combustibil în Bulgaria, în timp ce bulgarii caută alimente mai ieftine pe rafturile magazinelor elene.