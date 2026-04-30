Bugetul Capitalei va fi prezentat în detaliu într-o dezbatere organizată la Primăria Municipiului București

Sursă: realitatea.net

Bugetul Capitalei urmează să fie prezentat în detaliu joi, în cadrul unei dezbateri organizate în Sala de Consiliu a Primăriei Generale, la care vor lua parte și reprezentanții instituțiilor aflate în subordine.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat recent că începând cu ora 10:00 vor fi expuse pe larg investițiile, inițiativele și proiectele planificate.

Edilul a precizat că va prezenta bugetul Primăriei Municipiului București, principalele investiții, stadiul acestora, precum și noile proiecte. Dezbaterea se va desfășura pe parcursul întregii zile, întrucât, pentru prima dată, au fost invitați și directorii instituțiilor subordonate să își prezinte propriile bugete. Acesta a mai menționat că va rămâne prezent pe toată durata discuțiilor.



'Eu voi prezenta bugetul PMB, principalele proiecte de investiții, stadiul lor, precum și noile inițiative și proiecte. Dezbaterea va dura toată ziua deoarece, pentru prima dată, am invitat directorii instituțiilor subordonate PMB să prezinte bugetele propriilor instituții. Eu voi rămâne în sală pe toată durata dezbaterilor', a transmis edilul pe Facebook.

În acest an, bugetul Primăriei Capitalei se ridică la 8,4 miliarde de lei, în creștere față de anul trecut, când a fost de 8,09 miliarde lei. Din total, 2,7 miliarde lei (aproximativ 32%) sunt alocate investițiilor, o sumă de două ori mai mare decât în anul precedent, când doar 0,96 miliarde lei au fost direcționate către proiecte. Cheltuielile de funcționare însumează 5,7 miliarde lei, adică 68% din buget.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, fără subvenții, jumătate din buget ar putea fi direcționată către investiții. El și-a exprimat dorința ca, în următorii ani, aproximativ 50% din buget să fie alocat dezvoltării, însă acest obiectiv depinde de implementarea unor reforme importante, inclusiv la STB și Termoenergetica, companii cu probleme de eficiență și structurale. De asemenea, a subliniat necesitatea continuării investițiilor în rețeaua de termoficare pentru reducerea pierderilor.

Bugetele detaliate pot fi consultate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului București.