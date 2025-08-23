Bolojan a pus ochii și pe banii românilor din străinătate. Ce taxă vor fi obligați să plătească?
BULGARIA INTRODUCE AFIȘAREA DUALĂ A PREȚURILOR ÎN LEVA ȘI EURO, ÎNCEPÂND CU 8 AUGUST
Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă seria măsurilor fiscale controversate, de această dată țintind veniturile românilor din străinătate. Ministerul de Externe propune ca aceștia să plătească taxe pentru o serie de servicii consulare care, până acum, erau gratuite. Proiectul a fost deja lansat în dezbatere publică.
Printre taxele propuse se numără
Motivația oficială și estimările bugetare
Ministerul justifică măsura prin nevoia de a eficientiza serviciile consulare și de a acoperi deficitul bugetar. Oficialii estimează că, dacă aceste taxe ar fi fost aplicate în 2024, încasările ar fi depășit 39 de milioane de euro.
Deși documentele esențiale precum certificatele de naștere sau actele de identitate vor rămâne gratuite în regim normal, serviciile care implică tranzacții patrimoniale — precum achiziția de locuințe sau autoturisme — vor fi taxate, similar cu regimul aplicat în România.
Critici și posibile consecințe
Criticii măsurii susțin că aceasta va îngreuna accesul românilor din diaspora la servicii de bază și va afecta relația acestora cu statul român. În plus, se ridică semne de întrebare privind echitatea fiscală și impactul asupra comunităților românești din afara granițelor.
Proiectul urmează să fie supus dezbaterii publice, iar dacă va fi aprobat, noile taxe ar putea intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News