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Avertisment dur al BNR: riscurile la adresa economiei rămân ridicate. Conflictele globale agravează dezechilibre interne

Analiză a Băncii Naționale a României

Analiză a Băncii Naționale a României

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat23 iul. 2026, 10:35
SursăRealitatea.Net

Riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate, arată cea mai recentă analiză BNR, care avertizează că economia României este expusă atât tensiunilor internaționale, cât și vulnerabilităților interne acumulate în ultimii ani. Raportul punctează faptul că absorbția slabă a fondurilor europene – în special cele din PNRR – precum și creșterea economică sub așteptări rămân puncte sensibile.

BNR subliniază că escaladarea conflictelor geopolitice și blocajele din zone strategice ale comerțului global pot afecta prețurile energiei și pot destabiliza piețele financiare. În paralel, datoria publică ridicată și deficitele mari limitează capacitatea statului de a interveni în situații critice.

Pe plan intern, echilibrele macroeconomice continuă să fie fragile: creșterea economică a fost sub așteptări, iar absorbția fondurilor europene – în special cele din PNRR – rămâne un punct sensibil.

BNR atrage atenția și asupra riscurilor din sectorul privat, unde companiile se confruntă cu presiuni financiare, iar populația, deși încă într-o zonă de risc redus, este vulnerabilă la eventuale șocuri economice.

În același timp, amenințările cibernetice cresc în intensitate, pe fondul interacțiunii dintre tehnologie, geopolitică și finanțe. Implementarea standardelor DORA ar trebui să consolideze protecția sistemului financiar, însă riscurile rămân semnificative.

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