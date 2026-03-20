Arabia Saudită avertizează: prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari pe baril: scenariu alarmant
20 mar. 2026, 08:18
Oficiali din sectorul petrolier din Arabia Saudită estimează că prețul petrolului ar putea depăși pragul de 180 de dolari pe baril, în cazul în care perturbările generate de conflictul cu Iranul vor continua până la sfârșitul lunii aprilie.
Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, scenariul este luat în calcul pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea globală și escaladarea tensiunilor din regiune.
Informația nu a putut fi confirmată independent de Reuters până în acest moment.
Estimările vin într-un context de volatilitate accentuată pe piețele energetice, investitorii fiind tot mai atenți la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.
Citește și:
- 11:48 - Pâinea se scumpește înainte de Paște: românii vor plăti mult mai mult pentru produsele de bază
- 10:35 - Trei aeronave americane Boeing KC-135 au efectuat la București primele misiuni de realimentare aeriană în contextul războiului din Iran
- 10:07 - Scandal la dezbaterea proiectului de buget. Discuțiile s-au încheiat la ora 3:00 dimineața și se reiau la acestă oră
- 08:27 - Ediție EVENIMENT la Realitatea Plus: Românii, în direct cu Laurențiu Botin despre CRIZA carburanților
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News