Apar pașapoartele Trump. Departamentul de Stat va emite un număr limitat de documente cu imaginea președintelui

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile americane vor emite un număr limitat de pașapoarte speciale pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență. Documentul va include, pentru prima dată în istorie, portretul unui președinte aflat în funcție: Donald Trump, a cărui imagine este inserată peste textul declarației de independență.

Pașapoartele comemorative „America 250” nu se deoseberc cu nimic fața de documentele tipice, în proivința elemntelor de securitate, dar includ o grafică personalizată.

Mia precis, pe o pagină interioară apare portretul oficial al lui Donald Trump, suprapus peste textul Declarației de Independență, alături de semnătura sa imprimată în aur. Pe pagina alăturată se află imagine clasică a Părinții Fondatori, reuniți la semnarea actului constitutiv, în ziua de 4 iulie 1776.

Potrivit Fox News, pașapoartele vor fi disponibile în principal la Agenția de Pașapoarte din Washington D.C. și vor fi eliberate până la epuuizarea stocului limitat.

Niciun președinte american aflat în exercițiul funcției nu a mai apărut până acum pe pașapoartele SUA.