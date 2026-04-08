Banca Mondială se așteaptă ca economia românească să înregistreze o creștere de doar 0,5%
Economia României e aproape de stagnare
Banca Mondială și-a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești în acest an, de la 1,3% cât estima în ianuarie, până la 0,5%, potrivit raportului ECA Economic Update, publicat miercuri de Grupul Băncii Mondiale.
De asemenea, Banca Mondială și-a revizuit în jos și estimările pentru 2027, când economia românească ar urma să înregistreze un avans de 1,4%, față de unul de 1,9% cât estima în luna ianuarie.
Pe de altă parte, experții Băncii Mondială subliniază faptul că, datorită unui pachet solid de reforme, care include majorări de impozite și înghețarea cheltuielilor, România a reușit să reducă deficitul bugetar până la 8% din PIB anul trecut, de la 9,3% în 2024, în pofida unei creșteri mai lente a producției. În aceste condiții, Banca Mondială estimează că deficitul bugetar al României va coborî sub 6% din PIB până în 2027.
La nivel regional, raportul semnalează că avansul economiei în țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală (ECA) este probabil să încetinească semnificativ în acest an, ca urmare a impactului conflictului din Orientul Mijlociu, a tensiunilor geopolitice și fragmentării comerțului.
Creșterea economică în regiune este estimată să scadă la 2,1% în 2026. În Rusia, creșterea este prognozată să încetinească la 0,8%, în timp ce în restul regiunii ritmul de expansiune este de așteptat să se tempereze la 2,9%, pe fondul costurilor mai ridicate ale energiei, care frânează consumul, și al incertitudinilor care afectează investițiile.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News