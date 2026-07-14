ANAF scoate la licitație hainele Biancăi Drăgușanu, după ce vedeta a fost amendată

ANAF scoate la licitație online 773 de haine confiscate de la Bianca Drăgușanu, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală.
Articolele vestimentare au fost ridicate de polițiștii bucureșteni în urmă cu doi ani și vor fi accesibile pe platforma oficială a Agenției.
Platforma de licitații a ANAF va publica miercuri fotografiile cu hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu, pentru care vedeta nu a putut prezenta documente de proveniență. Secretarul general adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu, a precizat că fiecare articol vestimentar încărcat pentru valorificare va fi însoțit de o descriere detaliată a stării sale și de prețul de pornire.
„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea.
Astfel, firma Bella Farfallina SRL, deţinută de Bianca Drăguşanu, PVCSC 25.07.2024, nu detinea documente de provenienţă asupra mărfii. I-a fost aplicată şi o amendă de 10.000 lei.
Confiscare colanţi: 243 de bucăţi
Bluze: 86 Bustiere: 305 Rochie: 1 Trening: 5 Steuri colanţi: 16 Salopetă colant: 36 Geci şi paltoane tip piele/blană: 81 Total 773 de produse
În PVCSC(n.r procesul verbal) nu se mentionează suma/ valoarea produselor. Totul însumează 63.795 lei”, spune Mironel Panţuroiu, pentru Gândul.ro.
ANAF valorifică hainele de blană care, conform unui comunicat al poliției din iulie 2024, erau aduse ilegal din Turcia și vândute în magazinul Biancăi Drăgușanu. Bunurile fuseseră confiscate după ce anchetatorii au descoperit că etichetele originale erau înlăturate și înlocuite cu unele ale unor branduri de renume.
Peste 700 de articole vestimentare, evaluate la 600.000 de lei, au fost ridicate de autorități în urma perchezițiilor domiciliare făcute în dosar. Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au confiscat, de asemenea, înscrisuri, un laptop și trei telefoane mobile.
„Aceştia sunt suspectaţi că aduceau haine de lux –blănuri, paltoane, geci din piele din Turcia şi le vindeau prin intermediul firmei lui Drăguşanu (Bella Farfallina SRL), sub marca proprie „Boutique Leather & fur pe paginile unui site, pe Facebook şi Instagram (CCM Boutique), fără a declara veniturile la stat.
Hainele erau expuse într-un magazin fizic, pentru prezentare, situat pe şoseaua Berceni nr. 96, fiind vândute exclusiv online, atât în Romania, cât şi în străinatate.
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4 pun în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În perioada 2017- 2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux, spun poliţiştii.
Din cercetări s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei. În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineţi, sunt puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul SICE – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală”, transmiteau oamenii legii prin intermediul unui comunicat din 18 iulie 2024.