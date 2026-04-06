ANAF publică „Lista Albă”: Cum afli dacă lucrezi la o companie fără restanțe fiscale

ANAF actualizează „lista albă” a bunilor platnici în aprilie 2026, publicând numele companiilor care și-au achitat obligațiile fiscale la termen. Această bază de date trimestrială devine un instrument esențial de transparență, permițând oricărui cetățean să verifice dacă o firmă sau un angajator figurează în rândul contribuabililor fără datorii la bugetul de stat.

Publicarea periodică a „listei albe” a contribuabililor corecți nu este o inițiativă ocazională, ci o obligație legală reglementată încă din anul 2022 prin Ordinul ANAF nr. 1.923. Această procedură, oficializată în Monitorul Oficial, transformă transparența fiscală într-un standard de bune practici, oferind o recunoaștere publică entităților juridice care își onorează responsabilitățile față de bugetul de stat. Pentru a figura în acest selectiv registru al integrității financiare, companiile trebuie să îndeplinească simultan o serie de criterii stricte de conformare.

Condițiile de aur pentru statutul de bun-platnic

Prima barieră de selecție vizează disciplina declarativă. Companiile sunt verificate dacă au depus absolut toate declarațiile fiscale, conform vectorului propriu, pe întreaga perioadă de prescripție. Chiar și în situațiile în care declarațiile au lipsit, condiția este considerată bifată dacă organul fiscal a stabilit deja obligațiile prin decizie proprie până la momentul întocmirii listei. Un aspect tehnic important apare în cazul obligațiilor fără un termen fix de depunere, cum este declarația de accize; în aceste situații, inspectorii verifică pur și simplu dacă toate documentele sunt la zi în momentul în care se trage linia pentru raportul trimestrial.

Plata la scadență și absența restanțelor bugetare

Dincolo de hârțogăraie, „lista albă” este, în esență, o oglindă a lichidității și seriozității. Respondenții trebuie să fi achitat la termen toate obligațiile fiscale principale și accesoriile aferente trimestrului analizat. Mai mult, la data efectivă a întocmirii listei, firma nu trebuie să figureze cu nicio restanță bugetară în evidențele Fiscului. Este o dovadă de sănătate financiară care confirmă că partenerul de afaceri sau angajatorul respectiv funcționează într-un regim de echilibru și predictibilitate.

Flexibilitate pentru contribuabilii cu înlesniri la plată

Interesant este că sistemul nu îi exclude pe cei care trec prin procese de restructurare sau care au negociat cu statul diverse facilități. În categoria contribuabililor corecți sunt incluși și cei care beneficiază de înlesniri la plată aflate în derulare, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Atât timp cât aceștia își respectă graficul de eșalonare și nu acumulează noi datorii în afara celor reglementate, își păstrează locul pe lista companiilor de încredere. Astfel, ANAF reușește să facă o distincție clară între firmele care întâmpină dificultăți dar sunt oneste și cele care evită activ plata taxelor.