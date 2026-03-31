Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu celebrul consultant politic israelian Ilan Marciano. ”Europa va plăti dacă nu reacționează. Iranul s-a pregătit 47 de ani pentru asta” -VIDEO

Publicat 31 mar. 2026, 17:58 Actualizat 31 mar. 2026, 19:46

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Războiul din Iran escaladează, prețul barilului de petrol a sărit de 110 dolari, iar blocajele din transportul maritim amenință direct economia globală.

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