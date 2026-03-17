Amendamentul prin care se acordă un ajutor unic pentru pensionarii militari a trecut cu votul PSD și AUR

Comisiile reunite de buget-finanțe au adoptat marți un amendament care prevede acordarea, în 2026, a unui ajutor financiar pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei. Propunerea a trecut cu 26 de voturi pentru, venite din partea PSD și AUR, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă.

Amendamentul introduce în bugetul MApN o alocare de peste 12 milioane de lei pentru aceste plăți, considerate de susținători o reparație după măsurile de austeritate. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat însă că militarii ar avea nevoie de pensii raportate la costurile reale ale vieții, nu de ajutoare punctuale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici va fi acordat în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun: 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru cei care ajung la plafonul de 3.000 de lei.

Propunerea urmează să fie dezbătută și votată în plenul reunit al Parlamentului, unde se va decide dacă ajutorul financiar va fi inclus în forma finală a bugetului de stat pentru 2026.