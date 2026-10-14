Alexandru Nazare, avertisment înaintea bugetului pe 2027: deficitul trebuie redus

Publicat 14 oct. 2026, 21:16 Sursă Realitatea.Net

Guvernul alocă suplimentar peste 2 miliarde de lei Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că suma totală destinată investițiilor prin acest program va depăși 46,5 miliarde de lei în 2026, echivalentul a aproximativ 8,7 miliarde de euro.

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