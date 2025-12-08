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AEP a centralizat 100% din secțiile de votare pentru Primăria Capitalei. Rezultatele finale
BREAKING NEWS | ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025 – Primele rezultate EXIT POLL
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