Valoarea anuală a schimburilor comerciale România-Turcia va depăși 10 miliarde de dolari

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din România au organizat, în Turcia, la Istanbul, în data de 31 martie, Forumul de afaceri și investiții România – Turcia, eveniment desfășurat în marja celei de-a XXVII-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Colaborare Economică dintre cele două state.

Forumul de afaceri și investiții România – Turcia a avut ca principal scop promovarea exporturilor românești și atragerea investițiilor turcești, conform Parteneriatului strategic dintre cele două țări, antreprenorii români având posibilitatea de a participa la sesiunile de tipul business-to-business (B2B) alături de oamenii de afaceri din Turcia.



În deschiderea Forumului, președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a participat la o întâlnire consultativă cu reprezentanții mediilor de afaceri din România și Turcia, la invitația vicepreședintelui Turciei, E.S. dl. Fuat Oktay.

„România a devenit, de-a lungul timpului, un adevărat partener de afaceri pentru Turcia, investitorii din ambele state fiind, de fapt, adevărații ambasadori comerciali. Această întâlnire ne oferă, încă o dată, posibilitatea de a crește volumul schimburilor comerciale bilaterale. Ne bazăm foarte mult pe relația comercială cu Turcia, mai ales că este o țară care face parte din G20. Dacă ne dorim un business performant, dacă ne dorim să atragem investiții multe, atunci trebuie să ne orientăm către țările G20″, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, în cadrul întâlnirii consultative.



Forumul de afaceri și investiții România – Turcia a reunit peste 170 de companii din cele două state, care își desfășoară activitatea în diferite domenii economice, precum: energie, agricultură, industria alimentară, industria farmaceutică, construcții, automotive etc.



„În baza relațiilor excelente pe care CCIR le are atât cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci cât și cu Uniunea Camerelor și Burselor de Mărfuri din Turcia, invit întreaga comunitate de afaceri din țara dumneavoastră să investească în România. Oferim oportunități de afaceri în mai multe domenii economice, cum ar fi: energie, protecția mediului, industria apărării, aeronautică, agricultură, construcții etc., iar oamenii de afaceri turci, prezenți în România încă din anii ’90, știu foarte bine că CCIR este un partener de dialog extrem de util atunci când vine vorba să reunească la aceeași masă comunitățile de business din cele două țări”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, în deschiderea forumului de afaceri.



„Există un interes major în dezvoltarea relațiilor comerciale cu România, interes exprimat chiar de către Președintele Turciei, E.S. dl. Recep Tayyip Erdoğan. Astfel, în întâlnirile anterioare acestui Forum, pe care le-am avut cu Excelența Sa, am stabilit ca valoarea anuală a schimburilor comerciale dintre România și Turcia să depășească 10 miliarde de dolari. În aceste context, rolul CCIR devine unul extrem de important, fiind cea mai importantă organizație din România de promovare a mediului de afaceri. Mai ales acum, când la granițele țărilor noastre se desfășoară un conflict armat, este necesar un efort comun de redresare economică, cu accent pe asigurarea stabilității în Marea Neagră”, a declarat președintele Consiliului de afaceri Turcia-România din cadrul DEIK , dl. Ömer Süsli.

Potrivit datelor ONRC, valoarea totală al schimburilor comerciale România-Turcia, era de 7,03 miliarde euro, la sfârșitul anului 2021. La nivelul lunii ianuarie 2022, în România activau un număr de 16.842 companii turcești, cu o valoare totală a capitalului social subscris de 655,5 milioane de euro.

Sursa: Realitatea Financiara