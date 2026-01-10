Anul 2026 ar putea aduce o recalculare a taxelor locale, proprietarii de apartamente și case fiind vizați de o nouă posibilă creștere a impozitelor.

Proprietarii din România se confruntă cu perspectiva unei creșteri fulminante a taxelor locale, pe măsură ce Executivul pregătește trecerea la un nou sistem de calcul. Schimbarea vizează abandonarea vechilor grile de impozitare în favoarea unui model bazat pe valoarea de piață reală a imobilelor. Această modificare ar putea genera facturi de două sau chiar de trei ori mai mari pentru mulți cetățeni, în special pentru cei care dețin locuințe în zonele urbane scumpe.

Presiunea PNRR

Implementarea acestui sistem nu este doar o opțiune politică, ci o obligație asumată prin PNRR. Guvernul condus de Ilie Bolojan este condiționat de termene stricte pentru a nu periclita accesarea fondurilor europene, angajamentul inițial fiind aplicarea măsurii chiar din această lună. Cu toate acestea, din cauza unor dificultăți tehnice — platforma necesară nefiind încă operațională — premierul a sugerat că noul mecanism ar putea fi amânat pentru anul viitor.

Majorări record la orizont

O creștere suplimentară de până la 80% În ciuda semnalelor de amânare venite de la vârful Guvernului, surse din anturajul prim-ministrului avertizează că sistemul ar putea deveni funcțional în doar câteva luni. Dacă platforma va fi lansată în cursul acestui an, proprietarii s-ar putea trezi cu majorări de 70-80%, care s-ar adăuga la creșterile deja intrate în vigoare la începutul anului.

Miza este uriașă: o digitalizare accelerată a bazei de date fiscale ar putea activa automat noile tarife, forțând milioane de români să își recalculeze bugetele pentru locuințe într-un timp record.