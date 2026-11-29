Lidera unei asociații de pensionari și-a exprimat revolta față de posibilitatea ca indexarea pensiilor, anunțată pentru ianuarie 2027, să fie din nou amânată, așa cum au lăsat să se înțeleagă o serie de oficiali. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, Georgeta Zărvescu, președinta Asociației Județene a Pensionarilor „Solidaritatea” Olt, a susținut că, în loc să amâne majorarea veniturilor seniorilor, autoritățile ar trebui să caute economii în alte zone ale bugetului. Aceasta le cere politicienilor să renunțe la o parte dintre privilegii și beneficii, pentru ca banii astfel economisiți să poată asigura fondurile necesare indexării pensiilor.
Reprezentanta pensionarilor, Georgeta Zărvescu, lansează acuzații la adresa clasei politice și cere ca politicienii să renunțe la o parte din beneficiile și privilegiile lor, în loc să fie amânate majorările pensiilor. Aceasta îi îndeamnă pe pensionari să se mobilizeze și să nu accepte o indexare mai mică de 7,3%, susținând că generația lor a contribuit decisiv la construirea României.
Georgeta Zărvescu: „Am tolerat clasa politică 36 de ani”
Georgeta Zărvescu spune că situația dificilă în care au ajuns pensionarii este și rezultatul pasivității și toleranței față de clasa politică, de-a lungul ultimelor decenii. Reprezentanta pensionarilor acuză autoritățile că nu au respectat în mod repetat prevederile legislației privind pensiile.
„Ne umilesc politicienii, ei nu renunță la beneficii”
Zărvescu a criticat faptul că, în timp ce pensionarilor li se cere să accepte restricții și amânări, cheltuielile și avantajele clasei politice nu ar fi reduse în aceeași măsură. Reprezentanta pensionarilor a adus astfel în discuție numărul consilierilor și sumele uriașe alocate partidelor politice, considerând că autoritățile ar trebui să înceapă economiile din propriile structuri și de la propriile beneficii.
Apel la unitate: pensionarii să nu accepte o indexare sub 7,3%
Georgeta Zărvescu le-a cerut pensionarilor să renunțe la pasivitate și să își apere împreună drepturile. Aceasta a indicat pragul de 7,3% ca nivel minim al indexării pe care pensionarii nu ar trebui să îl accepte să fie diminuat.
„Eu fac apel la pensionari să nu mai stăm pasivi și toți să fim uniți, să nu acceptăm o indexare mai mică de 7,3% (...) Noi nu am primit nimic”, a transmis aceasta.
De altfel, pensionarii din Olt au ajuns la capătul puterilor și cer modificarea legii pentru reducerea impozitelor pe locuințe! Cu pensiile înghețate și cheltuielile tot mai mari, vârstnicii vor ca taxele să revină la nivelul din 2024. Reprezentanții pensionarilor au prezentat la Prefectura Olt mai multe cazuri dramatice.