Călătoriile din Europa riscă perturbări majore în sezonul de vară, pe fondul crizei de combustibil pentru aviaţie

Europa, în fața unei crize acute de kerosen înainte de sezonul estival. Directorul Agenției Internaționale a Energiei (IEA), Fatih Birol, avertizează că aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este grav afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Pe măsură ce cererea de zboruri crește accelerat, deficitul de kerosen pune sub semnul întrebării stabilitatea curselor aeriene în lunile de vârf ale verii 2026.

Criza energetică declanșată de instabilitatea din Orientul Mijlociu pune la grea încercare sectorul aviatic european, chiar înainte de debutul sezonului estival. Potrivit analiștilor, industria se confruntă cu un paradox periculos: în timp ce cererea de zboruri atinge cote maxime, fiind estimată o creștere de 40% în luna august față de luna martie, sursele de aprovizionare cu kerosen se diminuează drastic. Blocarea Strâmtorii Ormuz, arteră vitală prin care tranzita anterior o cincime din petrolul global, a lăsat Europa într-o vulnerabilitate extremă.

Dependența de importuri și căutarea de alternative

Vulnerabilitatea Europei este accentuată de faptul că aproximativ 75% din necesarul de combustibil pentru aviație provenea din rafinăriile din Orientul Mijlociu, a căror producție este în prezent aproape paralizată. În contextul în care statele asiatice au impus restricții la export, liderii europeni sunt forțați să caute soluții de urgență în regiuni precum Statele Unite sau Nigeria. Totuși, volumul livrărilor rămâne incert, iar riscul ca situația să devină critică în lunile următoare ar putea impune măsuri drastice, inclusiv limitarea forțată a traficului aerian.

Val de anulări la marii operatori europeni

Efectele crizei se resimt deja în orarele de zbor ale marilor companii. Lufthansa a luat măsura radicală de a reduce 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, într-o tentativă de a economisi circa 40.000 de tone de kerosen. Nici ceilalți operatori nu au rămas imuni: SAS a anulat deja 1.000 de curse în aprilie, în timp ce KLM și-a diminuat capacitatea operațională. Aceste ajustări sunt un răspuns direct la explozia prețurilor, care au crescut cu un uluitor 103% la finalul lunii martie față de februarie, transformând rapid orice marjă de profit în pierdere potențială.

Impactul asupra turiștilor și economiei europene

Pentru a supraviețui acestui șoc financiar, operatorii aerieni sunt obligați să transfere presiunea asupra pasagerilor prin majorarea prețurilor la bilete și eliminarea rutelor neprofitabile. Totodată, se observă o accelerare a retragerii avioanelor vechi, mari consumatoare de resurse. Analiștii estimează că aceste scumpiri vor schimba comportamentul turiștilor europeni, care ar putea abandona destinațiile îndepărtate din estul Mediteranei în favoarea unor zone mai accesibile, precum Spania, Portugalia sau Franța.

Dincolo de disconfortul turiștilor, miza este una de securitate economică. Aviația susține în Europa aproximativ 14 milioane de locuri de muncă și generează venituri de peste 851 de miliarde de euro . Un blocaj prelungit în acest sector nu ar afecta doar mobilitatea, ci ar putea trimite unde de șoc în întreaga economie a continentului.