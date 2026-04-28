Paradoxul bulgar: cele mai abrupte scumpiri ale carburanților, dar în continuare cele mai mici prețuri la pompă din UE

Sursă: Realitatea Financiara

Bulgaria înregistrează cele mai mari scumpiri ale motorinei din Uniunea Europeană după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, combustibilul rămâne printre cele mai ieftine din Europa. Un paradox care schimbă harta prețurilor la nivel regional.

Datele Comisiei Europene arată că motorina s-a scumpit în Bulgaria cu până la 43% în doar două luni. Media europeană este de 26%. Creșteri importante se văd și la benzină, unde Bulgaria depășește dublul mediei UE, scrie Money.bg .

În ciuda acestor salturi, prețurile din benzinăriile bulgărești rămân printre cele mai mici din Uniune. Benzina costă 1,48 euro litrul, iar motorina 1,77 euro – mult sub nivelurile din Olanda, Danemarca sau Germania, unde prețurile trec de 2,20 euro.

la polul opus, cele mai mari prețuri sunt în Оlаndа (2,30 €/lіtru), Fіnlаndа (2,25 €/lіtru) șі Frаnțа (2,24 €/lіtru).

Analiștii spun că, deși Bulgaria are prețuri mici la pompă, puterea de cumpărare rămâne redusă, motiv pentru care guvernul de la Sofia menține programe de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și pentru transportatori.