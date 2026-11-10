Oprirea completă a centralei de la Cernavodă lovește sistemul energetic. Importurile de electricitate au explodat marți dimineață

Oprirea producției de energie nucleară de la Centrala Nucleară Cernavodă se vede imediat în datele de consum și producție în timp real ale sistemului energetic național. Marți dimineață, la ora 09:00, România a ajuns să importe aproape de o dată și jumătate mai multă energie electrică decât în ziua precedentă, după ce producția nucleară a coborât la zero.
Potrivit datelor publicate de Transelectrica, la ora 09:00, consumul instantaneu de energie electrică din România era de 7.448 MW, în timp ce producția internă însuma doar 5.192 MW. Diferența de aproximativ 2.200 MW era acoperită prin importuri, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din necesarul național de energie.
Marți dimineață, România nu produce energie nucleară
Prin comparație, luni, la aceeași oră, sistemul energetic național beneficia de o producție nucleară de 519 MW, iar importurile se situau la 1.085 MW. Astfel, în numai 24 de ore, necesarul de energie adus din afara țării este mai mult decât dublat.
Datele arată că dispariția energiei nucleare din mixul de producție a fost compensată doar parțial de alte surse. Producția hidro a crescut de la 1.399 MW la 1.861 MW, însă avansul nu a fost suficient pentru a acoperi golul lăsat de oprirea reactorului.
Reactorul 1, oprit din cauza unei defecțiuni la partea nenucleară
Luni după-amiază ( noiembrie 20260, Ministerul Energiei a confirmat oprirea și deconectarea Unităţii 1 de la Sistemul Energetic Naţional, din cauza unei defecţiuni la partea clasică, nenucleară, a unităţii.
Specialiștii atrag atenția că energia nucleară reprezintă una dintre cele mai stabile surse de producție din sistemul energetic național, având un rol esențial în menținerea echilibrului dintre consum și producție. În lipsa acesteia, România este obligată să apeleze într-o măsură mai mare la importuri, devenind mai dependentă de evoluțiile de pe piețele regionale de energie.