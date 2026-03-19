Majorarea prețurilor face obiectul unor controale ANAF

Sursă: Realitatea Financiara

Piața autohtonă trece printr-o perioadă de volatilitate extremă. Pe fondul criticilor tot mai frecvente legate de scumpirea exagerată și nemotivată a carburanșilor, motorina a depășit pragul psihologic de 1 leu majorare pe litru, în doar 18 zile. O analiză Realitatea.net, realizată pe baza datelor Peco-Online.

Motorina: creștere de peste 1 leu pe litru în mai puțin de trei săptămâni

La începutul lunii martie, motorina se vindea cu 8,28 lei/litru, potrivit peco-online. Până pe 18 martie, prețul a urcat la 9,29 lei/litru , ceea ce înseamnă o scumpire de 1,01 lei . Raportat procentual, vorbim despre o majorare de aproximativ 12,2%, o creștere extrem de abruptă pentru un interval atât de scurt.

Această evoluție pune presiune pe toate sectoarele dependente de transport — de la distribuție și agricultură, până la prețurile finale ale produselor de bază. Pentru consumatorul obișnuit, impactul este imediat: un plin de 50 de litri costă acum cu peste 50 de lei mai mult decât la începutul lunii.

Benzina: scumpire ceva mai temperată, dar tot de aproape 10%

Nici benzina nu a fost ferită de valul de scumpiri. La 1 martie, prețul era de 7,97 lei/litru , iar pe 18 martie a ajuns la 8,73 lei/litru . Diferența este de 0,76 lei , ceea ce reprezintă o creștere procentuală de aproximativ 9,5% .

Deși ritmul este ceva mai redus decât în cazul motorinei, scumpirea rămâne semnificativă și afectează direct costurile de transport și mobilitatea populației. Evoluția simultană a ambelor tipuri de carburant arată că piața reacționează rapid la tensiunile internaționale și la presiunile din lanțul energetic global.

Două zile critice: scumpiri bruște după discuțiile președintelui cu OMV Petrom

Un detaliu care ridică semne de întrebare este dinamica prețurilor imediat după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu conducerea OMV Petrom , cel mai mare distribuitor de carburanți din țară.

În doar 48 de ore , prețurile au sărit brusc:

- Motorina: de la 8,99 lei la 9,29 lei → +30 bani în două zile

- Benzina: de la 8,52 lei la 8,73 lei → +21 bani în două zile

Este o creștere neobișnuit de rapidă, care a alimentat discuții despre modul în care companiile ajustează prețurile în perioade de tensiune internațională.

Context global tensionat: piețele energetice fierb

Scumpirile din România vin pe fondul exploziei prețurilor petrolului și gazelor la nivel mondial, după atacurile asupra unor infrastructuri energetice din Orientul Mijlociu. Piețele europene au reacționat imediat, iar bursele au deschis în scădere, semn că investitorii se tem de o nouă criză energetică.