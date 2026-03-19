Criza din coaliție, aproape de deblocare. Bolojan a cedat și a acceptat amendamentul PSD privind ajutoarele sociale - VIDEO

Ilie Bolojan a dat înapoi și a acceptat pachetul social al PSD. Guvernul va lua bani din sumele restante care ar fi trebuit să ajungă la magistrați pentru a da ajutoarele sociale pentru pensionari și persoane cu dizabilități. Acest amendament este singurul pe care l-a acceptat Ilie Bolojan. Restul amendamentelor, a anunțat premierul, nu vor trece.

Ilie Bolojan și Alexandru Nazare au propus inițial creșterea proiecției de deficit la 6,3%, pentru a acoperi costurile, dar în cele din urmă s-a ajuns la o altă soluție: amânarea plății unor drepturi bănești câștigate de magistrați, variantă acceptată de toate părțile.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități: Prima, să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli.

Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora pentru anii următori, în aceste condiții, vor fi reluate la prânz dezbaterile în comisia de buget și după parcurgerea dezbaterilor ne propunem ca în această așeară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen.

România va avea un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, se dă o predictibilitate în ceea ce privește finanțele țării și inclusiv perspectiva piețelor vizavi de România și de asemenea putem să gestionăm activitatea curentă”, a spus Ilie Bolojan, la finalul consultărilor.

Premierul Bolojan a precizat, la finalul ședinței, că celelalte amendamente nu vor fi adoptate.

Ca urmare a acordului din Coaliție, în comisia de specialitate va trebui modificat din nou bugetul ÎCCJ, care fusese deja adoptat, pentru a putea fi retrase sumele necesare, apoi va trebui ajustat bugetul Ministerului Muncii, pentru a direcționa banii către măsurile sociale. Pentru aceasta, ministrul Manole trebuie să revină în comisie. Ulterior, procedura va fi reluată și cu Ministerul Finanțelor, pentru a închide circuitul bugetar.