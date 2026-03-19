Acuzații de speculă pe piața carburanților: „Prețul corect este sub 9 lei. Tot ce e peste reprezintă speculă” – Adrian Izvoranu
Carburanții s-au scumpit de la începutul lunii martie mai mult decât în primele două luni
Scumpirea accelerată a carburanților reaprinde scandalul din piață, iar reprezentanții mediului de afaceri acuză statul că tolerează scumpiri nejustificate. În exclusivitate la Realitatea Plus, vicepreședintele Confederației „Patronatul Român”, Adrian Izvoranu, a acuzat autoritățile că ar fi complice la speculă, pentru că, în loc să verifice temeinicia prețurilor, sunt mulțumite că încasează mai mult din taxe.
„Majorarea prețului petrolului pe bursele internaționale nu justifică nivelul de majorare a prețurilor carburanților în România. Această creștere de preț nu este motivată economic. Prețul comercial corect este sub 9 lei, tot ce este peste reprezintă speculă. Vorbim despre nevoie de surse suplimentare pentru alimentarea fondului de pensii și a fondului de echilibrare de la buget, numai din majorarea prețurilor carburanților rezultă vreo 5 miliarde de lei care se încasează prin speculă, pentru că statul colaborează la speculă prin faptul că nu ia nicio măsură (împotriva celor care au majorat fără justificare economică prețurile carburanților – N.R.)”, a afirmat Izvoranu.
Potrivit acestuia, jocul pe care îl face statul s-ar putea dovedi perdant, pentru că această creștere pe termen scurt a veniturilor din taxe va duce la reducerea nivelului de trai al românilor și la majorarea prețurilor la raft.
„Acolo se petrece un alt fenomen de speculă, care din nou nu are justificare economică, pe care nicio autoritate nu pare să-l bage în seamă, n-am auzit pe nimeni să vorbească despre asta și să ceară verificări. Nu poți să dublezi prețul mărfurilor din raft fără o justificare, este inadmisibil așa ceva”, a mai precizat vicepreședintele Confederației „Patronatul Român”, în exclusivitate la Realitatea Plus.
Declarațiile vin în contextul în care prețurile la pompă au crescut accelerat în ultimele săptămâni, iar consumatorii resimt deja scumpirile în costul transportului și în prețurile alimentelor.
