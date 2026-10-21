Restructurări în industria Tech. Aproape 300 de angajați ai unui mare hub de tehnologie din Cluj, afectați de restructurări

Publicat 21 oct. 2026, 09:19 Actualizat 21 oct. 2026, 09:20 Sursă Realitatea.Net

Unul dintre cele mai mari centre de dezvoltare software din Cluj-Napoca intenționează să elimine circa 300 de posturi din echipa locală, reprezentând aproximativ 12,5% din personalul său de 2.400 de angajați și colaboratori. Decizia vine pe fondul unei reevaluări globale a activității grupului mamă, determinată direct de majorarea presiunii fiscale aplicate industriei de profil pe piețele internaționale.

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