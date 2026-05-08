Tensiunile din Strâmtoarea Hormuz reaprind piața petrolului: barilul urcă peste 100 de dolari

Prețul petrolului a urcat brusc după confruntările dintre Statele Unite și Iran în Strâmtoarea Hormuz, care au adus fragilul armistițiu dintre cele două părți în pragul colapsului.

Prețul la termen pentru petrolul Brent au crescut cu până la 7,5% în timpul unei sesiuni de tranzacționare volatile de joi, înainte de a se tempera odată cu deschiderea piețelor asiatice vineri dimineață, potrivit Jago News 24 .

La ora 03:00 GMT, barilul de Brent era cotat la 101,12 dolari, în scădere față de maximul zilei de 103,70 dolari.

Creșterea recentă vine după un schimb de focuri între forțele americane și iraniene în zona strâmtorii, un punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale, în ciuda armistițiului anunțat pe 7 aprilie.