Semnal de alarmă de la experți: sistemul de pensii din România se apropie de colaps
Dezechlibrul de pe piața muncii se va accentua
Specialiștii avertizează că ne îndreptăm spre colapsul sistemului de pensii, iar în următorii ani statul ar putea să nu mai plătească pensiile, potrivit Realitatea Plus.
La nivel național este deja un dezechilibru între pensionari și salariați, iar în momentul în care se pensionează decrețeii situația se va înrăutăți.
Sunt județe în care 10 salariați contribuie lunar pentru a plăti pensiile a 15 oameni, iar veniturile sunt în continuare sub coșul de consum chiar și după marea recalculare. În multe județe din țară pensia medie abia depășește 2.200 de lei.
DEZECHILIBRU ÎNTRE PENSIONARI ȘI SALARIAȚI
Nivel național – 8 pensionari susținuți de 10 salariați
Vaslui – 13 pensionari susținuți de 10 salariați
Teleorman – 14 pensionari susținuți de 10 salariați
București și Ilfov – 4 pensionari susținuți de 10 salariați
Botoșani – pensia medie – 2.228 lei
Vrancea – pensia medie – 2.266 lei
Giurgiu – pensia medie – 2.279 lei
Hunedoara – pensia medie – 3.505 lei
Brașov – pensia medie – 3.325 lei
Gorj – pensia medie – 3.245 lei
SURSA: INS
