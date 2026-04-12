Semnal de alarmă de la experți: sistemul de pensii din România se apropie de colaps

Sursă: Realitatea Financiara

Specialiștii avertizează că ne îndreptăm spre colapsul sistemului de pensii, iar în următorii ani statul ar putea să nu mai plătească pensiile, potrivit Realitatea Plus.

La nivel național este deja un dezechilibru între pensionari și salariați, iar în momentul în care se pensionează decrețeii situația se va înrăutăți.

Sunt județe în care 10 salariați contribuie lunar pentru a plăti pensiile a 15 oameni, iar veniturile sunt în continuare sub coșul de consum chiar și după marea recalculare. În multe județe din țară pensia medie abia depășește 2.200 de lei.

DEZECHILIBRU ÎNTRE PENSIONARI ȘI SALARIAȚI



Nivel național – 8 pensionari susținuți de 10 salariați

Vaslui – 13 pensionari susținuți de 10 salariați

Teleorman – 14 pensionari susținuți de 10 salariați

București și Ilfov – 4 pensionari susținuți de 10 salariați

Botoșani – pensia medie – 2.228 lei

Vrancea – pensia medie – 2.266 lei

Giurgiu – pensia medie – 2.279 lei

Hunedoara – pensia medie – 3.505 lei

Brașov – pensia medie – 3.325 lei

Gorj – pensia medie – 3.245 lei

SURSA: INS