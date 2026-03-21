România intră în anii austerității dure, ce alte măsuri se vor lua. Raport OCDE: urmează taxe mai mari pe proprietăți

România intră într-o perioadă de austeritate economică dură. Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), specialiștii în domeniu avertizează că statul va fi nevoit să adopte noi reforme majore pentru a stabiliza finanțele publice. Printre măsurile recomandate se numără creșterea taxelor pe proprietate și schimbări în sistemul de pensii.

Deficitul bugetar este în continuare extrem de mare. Noul raport arată că, în următoarea perioadă, am ar putea fi vorba despre ani de austeritate, pentru că România este într-un declin continuu, iar noile măsuri pe care guvernul ar putea să le ia în următoarea perioadă ar fi taxe mai mari pe proprietăți, adică taxe și impozite mai mari comparativ cu cele de acum.

În ultimul an s-au mărit taxele și impozitele. Este vorba și despre o nouă creștere și vorbim și despre creșterea vârstei de pensionare în mai multe domenii.