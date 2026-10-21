Protest la mina Vulcan: peste 90 de mineri cer salarii egale și aplicarea contractului colectiv de muncă

Publicat 21 oct. 2026, 10:11 Sursă Realitatea.Net

Peste 90 de angajați ai minei Vulcan protestează în subteran din cauza diferențelor salariale dintre colegi. Minerii solicită alinierea salariilor la nivelul maxim în plată pentru fiecare categorie profesională și respectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă.

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