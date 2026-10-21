Protest la mina Vulcan: peste 90 de mineri cer salarii egale și aplicarea contractului colectiv de muncă

Peste 90 de angajați ai minei Vulcan protestează în subteran din cauza diferențelor salariale dintre colegi. Minerii solicită alinierea salariilor la nivelul maxim în plată pentru fiecare categorie profesională și respectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă.
Minerii de la Vulcan reclamă inechități salariale și cer ca angajații care ocupă posturi similare să fie remunerați după aceleași criterii. Prefectul județului Hunedoara, Szell Lorincz, este așteptat la exploatarea minieră pentru discuții cu protestatarii.
Conflictul a început marți dimineață, după ce mai mulți angajați au constatat, comparând fluturașii de salariu, că există diferențe de venit între colegi.
Situația îi afectează în special pe minerii transferați de la exploatarea Lupeni, intrată în programul de închidere. Pentru că mai au ani de activitate până la pensionare, aceștia au fost repartizați la mina Vulcan, însă susțin că sunt plătiți mai puțin decât alți angajați.
Potrivit liderului sindical Alin Sîn, protestatarii nu intenționează să renunțe la acțiune până când solicitările lor nu vor fi soluționate.
Ce solicită minerii de la Vulcan
Angajații au transmis conducerii o listă cu două revendicări principale, care vizează atât nivelul salariilor, cât și respectarea regulilor de salarizare stabilite prin contractul colectiv de muncă.
Prima cerință este uniformizarea salariilor în cadrul Societății Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), astfel încât angajații din fiecare categorie profesională să ajungă la nivelul maxim de salarizare aflat în plată pentru categoria respectivă.
A doua solicitare privește aplicarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă aflat în vigoare. Minerii cer, astfel, ca diferențele de salarizare să respecte criteriile stabilite prin documentul care reglementează raporturile de muncă.