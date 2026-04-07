Licența Realitatea Plus, retrasă de CNA. Atac mârșav al sistemului la adresa Televiziunii Poporului

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Consiliul Naţional al Audioviualului a decis, în sedința de marți, retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus. Potrivit Ancăi Alexandrescu, este vorba despre o nouă manifestare dictatorială a sistemului, care vrea să blocheze Televiziunea Poporului și pe Călin Georgescu. Emisia postului va continua online.