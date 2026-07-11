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Drama pensionarilor din România: pensii sub 3.000 de lei și tot mai puțini angajați care susțin sistemul
Publicat11 iul. 2026, 17:27
SursăRealitatea.net
Situația economico-socială este resimțită tot mai puternic de pensionari, mai ales în contextul în care pensiile nu au fost indexate. Diferențele dintre județe sunt mari: în unele zone, pensia medie depășește 4.000 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 3.000 de lei, potrivit Realitatea PLUS.
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