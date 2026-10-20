Daniel Udrescu: România, 36 de ani de tranziție și patru probleme patrimoniale nerezolvate. Pensiile, patrimoniul sindical, proprietățile confiscate și cuponiada

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 20 oct. 2026, 12:53

După 36 de ani de tranziție, România încă nu și-a clarificat bilanțul patrimonial. Daniel Udrescu analizează problemele pensiilor, patrimoniului sindical, proprietăților confiscate și cuponiadei, susținând că transparența trebuie să preceadă orice reformă.

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