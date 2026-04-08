Controale ANAF: Abateri grave, amenzi și marfă confiscată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat abateri fiscale grave, dar și nereguli care pun în pericol siguranța alimentară, în urma unor controale desfășurate la patru firme din județul Ilfov. Verificările au vizat operatori economici activi în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile provenite din import.

Acțiunea de control , derulată în colaborare cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a scos la iveală o serie de probleme majore. Printre acestea se numără lipsa documentelor de proveniență pentru marfă în cazul a trei societăți și funcționarea ilegală a unei alte firme, care își continua activitatea în ciuda unei decizii de închidere emise anterior de DSVSA Ilfov.

Inspectorii au constatat că firma respectivă desfășura activități de depozitare a legumelor și fructelor, deși era autorizată doar pentru intermediere și vânzare către retaileri. În plus, controlul a evidențiat neconcordanțe între stocurile fizice și cele scriptice, lipsa unor cantități de marfă din depozite, precum și nereguli în documentele fiscale și de transport.

Ca urmare a abaterilor constatate, autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de 100.000 de lei și au pus sub sechestru peste 700 de kilograme de legume și fructe, în vederea efectuării analizelor privind siguranța alimentară. De asemenea, cinci camioane încărcate cu marfă au fost sigilate pentru controale suplimentare.

Inspectorii au ridicat documente vamale și comerciale, precum și fișe de stoc, pentru a verifica autenticitatea datelor declarate la import și corectitudinea înregistrărilor fiscale. Totodată, au fost solicitate avizele de însoțire a mărfurilor pentru verificarea transporturilor în sistemul Ro e-Transport.

ANAF a anunțat că verificările vor continua atât pe principalele rute de transport ale mărfurilor importate, cât și pe traseele interne către destinațiile declarate, în vederea combaterii evaziunii fiscale și asigurării respectării normelor de siguranță alimentară.