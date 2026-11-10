Centrala de la Cernavodă se pregătește de revenire: Unitatea 2 ar putea funcționa din nou miercuri. Reactorul 1 este oprit

Publicat 10 nov. 2026, 12:29 Sursă Realitatea.Net

Centrala Nucleară de la Cernavodă se pregătește de noi schimbări în funcționare. Unitatea 2 ar urma să revină miercuri în Sistemul Energetic Național și să atingă capacitatea nominală joi, în timp ce lucrările la Unitatea 1 ar putea dura până la patru zile, potrivit Nuclearelectrica.

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