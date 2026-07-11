Atenție unde opriți! Benzinăria care cere sute de euro taxă de parcare dacă nu cumperi combustibil

Publicat 11 iul. 2026, 11:02 Sursă Realitatea.Net

O oprire de un minut în Austria te poate costa o avere. O benzinărie locală a declanșat un val de revoltă în rândul șoferilor, trimițându-le somații de plată de sute de euro celor care au intrat pe proprietatea sa fără să alimenteze la pompă.

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