România a bătut palma cu Rheinmetall, alte țări se mai gândesc. Gigantul german, în centrul unor noi acuzații

Apar noi dezvăluiri și acuzații grave la adresa companiei Rheinmetall. De data aceasta, autoritățile din Bulgaria semnalează posibile nereguli în legătură cu grupul german și spun că parteneriatul nu oferă suficiente garanții pentru protejarea intereselor statului bulgar, iar majoritatea banilor pe care i-ar câștiga din investiții ar ajunge la Rheinmetall, spun acestea. În același timp, oficialii de la Sofia cer reevaluarea acordului final pentru construirea unei fabrici de muniție și pulberi explozive în Bulgaria. Și în România au existat controverse legate de colaborarea cu gigantul german, după ce reprezentanții ar fi șantajat autoritățile de la București pentru a primi mai mulți bani, chiar înainte de semnarea contractului.
În timp ce România a încheiat un parteneriat cu gigantul german Rheinmetall, autoritățile de la Sofia susțin că acordul propus trebuie reevaluat. Vicepremierul bulgar Alexander Pulev afirmă că angajamentul nu protejează suficient interesele Bulgariei. Potrivit acestuia, condițiile negociate ar favoriza compania germană, care ar urma să obțină beneficii financiare mai mari decât statul bulgar din investițiile pe care urmează să le facă în țara vecină.
Rheinmetall a fost implicată într-o serie lungă de scandaluri de corupție în India, Grecia sau Africa de Sud în ultimii 15 ani, potrivit presei internaționale. Un exemplu ar fi în 2013, când procurorii greci au deschis un dosar de corupție, după ce compania germană ar fi mituit mai mulți oficiali pentru a obține contracte de armament. Deși inițial au negat acuzațiile, în cele din urmă și-au asumat vina și au plătit o amendă de peste 37 de milioane de euro.
Și în România au existat controverse legate de colaborarea cu Rheinmetall. În timp ce negocierea contractelor din programul SAFE era în plină desfășurare la nivelul Cancelariei prim-ministrului, producătorii de armament de la Rheinmetall s-au răzgândit și au cerut majorarea prețurilor cu o treime. Pentru că statul român nu a fost de acord cu solicitarea gigantului german, aceștia au anunțat că vor produce mai puțin în România față de cum au stabilit inițial. În urma deciziei, ministrul Apărării, Radu Miruță, acuza presiuni și șantaj.
„În această perioadă, colegii mei de la Armament primesc documente, semnează... Ce nu trece este declarat neeligibil. Există preocuparea unora de a pune presiune pe MApN că pierde banii din SAFE dacă nu semnează, crescând artificial prețul. Se semnează cu mâna dreaptă, fiind forțați să semneze contracte”, declara Miruță.
În cele din urmă, statul român a semnat acordul cu gigantul german și va plăti 5,7 miliarde de euro din totalul împrumutului de 16,6 pentru înzestrarea Armatei, 2,6 miliarde de euro fiind pentru blindate, nave și alte echipamente militare.
Directorul Rheinmetall, Armin Papperger, a fost primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan și de cancelarul Mihai Jurcă pe 12 noiembrie 2025. Culmea, prezent la discuții a fost și Radu Miruță, care evită să spună cine a negociat prețul. Ba mai mult, acesta a spus că nici măcar nu îi cunoaște pe toți cei care se aflau la masă la întâlnirea cu reprezentanții companiei Rheinmetall.
Reporer: Cine a stabilit prețul? Deci dumneavoastră ați negociat.
Radu Miruță: Prețul este stabilit între două părți: una este compania care produce, cealaltă este Guvernul României.
De altfel, Rheinmetall, considerat cel mai mare producător de armament din Europa, va construi o fabrică de pulberi pentru muniție în județul Brașov. Proiectul este evaluat la 535 de milioane de euro, iar Radu Miruță a prezentat acest proiect ca un mare succes, în ciuda divergențelor cu reprezentanții companiei.