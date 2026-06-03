Compania americană care produce blindatele Piranha 5 ar urma să se retragă din România - SURSE
Blindate Piranha 5 ale Armatei Române (Profimedia)
Compania americană care produce transportoarele blindate Piranha 5 ar intenționa să părăsească România, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Decizia ar avea legătură cu faptul că Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a acordat unei alte companii un contract de 800 de milioane de euro prin programul SAFE.
Compania General Dynamics, care producea transportoarele blindate Piranha 5 la Uzina Mecanică București (UMB), ar dori să plece din România pentru că nu a fost prinsă în programul SAFE. Ministrul Radu Miruță a explicat că motivul ar fi fost suma mult prea mare solicitată de compania americană.
Sursele citate de Realitatea Plus susțin însă că Miruță s-ar fi referit la un contract încheiat încă din anul 2018 și că, dacă ar fi pus la socoteală toate costurile ulterioare — adică inflația sau noile tehnologii implementate în urma izbucnirii conflictului din Ucraina — atunci prețul nou, mai mare, ar fi fost justificat.
Compania GD a mai avut un contract anterior în 2011 și au fost livrate 227 de transportoare blindate.
Retragerea din România ar însemna închiderea liniei de producție de la UMB și anularea joint-venture-ului cu uzina. Aceleași surse spun că americanii ar lua în calcul o revenire în Germania, unde au contracte de până la 2.000 de vehicule în acest moment.
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