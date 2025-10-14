Semnal grav de la Banca Națională! BNR a confirmat că în ciuda promisiunilor făcute de executivul Bolojan, creșterile de taxe s-au transferată integral în prețurile de la raft.

Producătorii ar fi trebuit să absoarbă majorările, însă românii sunt cei puși la plată prin scumpirile în lanț.

BNR confirmă că majorările de TVA se resimt doar la rafturi

În luna august, inflația a atins pragul de aproximativ 10%, de la 5,66%, valoare înregistrată în iunie.

Banca Mondială avertizează că țara noastră se numără printre economiile europene care vor înregistra cele mai ample corecții ale consumului privat în 2025.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.