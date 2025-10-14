Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât miercuri, 14 octombrie 2025, la 6,47% pe an, de la 6,48% înregistrat în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, ROBOR la trei luni era de 5,92% pe an, ceea ce arată o creștere graduală de-a lungul anului, urmată de o ușoară tendință de scădere în ultima perioadă.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzilor la care băncile comerciale din România își acordă împrumuturi în lei. Acesta influențează direct nivelul ratelor pentru creditele de consum și ipotecare cu dobândă variabilă.

Sursa: Realitatea Financiara

