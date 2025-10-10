Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2024, date semidefinitive, a fost de 1.759,183 miliarde lei prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 0,9% față de anul 2023, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu varianta provizorie, în varianta semidefinitivă, PIB – în termeni nominali – estimat pentru anul 2024 este mai mic cu 0,1%.

Potrivit INS, în anul 2024, modificări mai importante ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au consemnat: agricultura, silvicultura și pescuitul nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (-0,2%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,2 puncte procentuale (de la 94,1% la 94,3%); industria, de la 0,0% la -0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate care a scăzut cu -0,3 puncte procentuale (de la 99,8% la 99,5%); construcțiile nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (-0,2%), iar volumul de activitate a scăzut cu -0,2 puncte procentuale (de la 97,4% la 97,2%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hoteluri și restaurante, de la +0,3% la +0,4%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,2 puncte procentuale (de la 101,7% la 101,9%); informațiile și comunicațiile nu au contribuit la creșterea PIB în ambele variante (0%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 100,3% la 100,4%).

INS menționează că intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB în cele două estimări (0%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,2 puncte procentuale (de la 99,7% la 99,9%); tranzacțiile imobiliare nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (-0,1%), iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,4 puncte procentuale (de la 98,7% la 99,1%); activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport nu au contribuit la creșterea PIB în ambele variante (0%), iar volumul de activitate a scăzut cu -0,5 puncte procentuale (de la 100,1% la 99,6%); administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (+0,1%), iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,5 puncte procentuale (de la 100,5% la 101,0%); activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (+0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat între cele două estimări (106,8%).

Pe categorii de utilizări, în anul 2024, modificări mai importante ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, de la +3,7% la +3,5%, ca urmare a modificării volumului său cu -0,3 puncte procentuale (de la 106,0% la 105,7%); cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, de la +0,1% la -0,3%, ca urmare a modificării volumului său cu -5,5 puncte procentuale (de la 102,0% la 96,5%); consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, de la 0,0% la +0,5%, ca urmare a modificării volumului său cu +5,5 puncte procentuale (de la 99,7% la 105,2%); formarea brută de capital fix, de la -0,9% la -0,7%, iar volumul indicatorului s-a modificat cu +0,8 puncte procentuale (de la 96,7% la 97,5%); variația stocurilor, de la +0,8% la +0,6%; exportul net de bunuri și servicii de la -2,9% la -2,7%. AGERPRES

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentVICEPREMIERUL CĂTĂLIN PREDOIU, ÎNDEMN MOBILIZATOR PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I AI ACADEMIEI DE POLIȚIE A.I. CUZA: ”SĂ FIȚI MEREU DE NOTA 10!” – VIDEO
Articolul următorVREMEA SE ÎNCĂLZEȘTE UȘOR ÎN URMĂTOAREA LUNĂ. PROGNOZA METEO PÂNĂ PE 10 NOIEMBRIE

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau