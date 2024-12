Avertisment dur de la analiștii economici! Aceștia susțin că România va fi nevoită să apeleze iar Fondul Monetar Internațional, iar afacerile externe se vor diminua considerabil. Experții dau vina pe haosul politic în care se află șara noastră și spun că 2025 va fi un an extrem de dificil.

„Prezenta Fondului Monetar International intr-o tara e ca si cum salvarea vine la tine la bloc ca sa te ia cu targa, ori niciun vecin nu mai face vreo afacere cu tine.

Este foarte important sa evitam aceasta situatie. Cum putem s-o evitam? In primul rand prin politicieni maturi, implicati, dornici sa-si suflece manecile, sa se apuce de treaba, nu sa fuga de responsabilitate; nu sa fuga de ceea ce ar trebui sa faca.

Sigur ca ar fi dezirabil sa evitam cresterea taxelor. Sub orice forma ar fi, aceasta crestere sa nu se intample pentru ca mai bine vorbim mai serios si mai deschis de inghetarea pensiilor si, respectiv, de inghetarea salariilor in sectorul bugetar, decat de o crestere de TVA de 21-22% sau poate si alte taxe peproprietate”, a declarat la Realitatea PLUS analistul economic Cristian Paun.

Sursa: Realitatea Financiara