Conflictul energetic dintre Slovacia și Ucraina le-ar putea majora românilor facturile de electricitate - ANALIZĂ
Decizia Slovaciei de a opri livrările de „energie de urgență” către Ucraina, ca reacție la atacurile repetate asupra conductei care alimentează cu gaze naturale rusești Slovacia și Ungaria, ar putea avea un efect de domino în întreaga regiune. România riscă să resimtă primele consecințe direct în facturile la electricitate, avertizează expertul în energie Dumitru Chisăliță.
Slovacia taie „energia de urgență” pentru Kiev – un gest cu miză politică
Pe 23 februarie, guvernul slovac condus de Robert Fico a decis să oprească livrările de energie de urgență către Ucraina. Oficial, măsura este un răspuns la blocajele privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. În realitate, spune analiza, decizia ar avea o miză politică majoră, reprezentând o presiune directă asupra Kievului într-un moment în care infrastructura energetică ucraineană funcționează în sistem de avarie din cauza bombardatelor sistematice ale Rusiei.
Ce înseamnă „energia de urgență”
Energia de urgență nu este o tranzacție comercială obișnuită, ci un mecanism de stabilizare folosit după atacuri asupra infrastructurii sau în caz de dezechilibru sever de frecvență.
Dacă însă sunt restrânse și fluxurile comerciale, situația se schimbă radical.
Cât de importantă era Slovacia pentru Ucraina
În ianuarie 2026, Ucraina a importat un volum record de energie electrică: 894 GWh. Din acest total, aproximativ 160 de GWh au venit din Slovacia, ceea ce reprezintă 17–18% din importurile totale.
În condițiile în care Ucraina a raportat perioade cu deficit de ofertă de până la 30%, acești megawați pot face diferența între stabilitate și întreruperi controlate.
