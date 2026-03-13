Petrolului în 2022 vs. 2026. De ce plătim mai mult la pompă deși barilul este mai ieftin?

Sursă: realitatea.net

Piața globală a energiei traversează al doilea mare punct de inflexiune din ultimii patru ani. Dacă februarie 2022 a stat sub semnul invaziei ruse în Ucraina, martie 2026 aduce spectrul unui conflict direct între SUA și Iran prin „Operațiunea Epic Fury”. Deși ambele evenimente au generat unde de șoc, mecanismele care dictează prețul carburanților în România s-au schimbat fundamental.

Evoluția cotațiilor Brent: Viteza de reacție a piețelor

Diferența majoră dintre cele două crize constă în pragul de plecare și reziliența sistemului financiar global.

Vârful din 2022 (Ucraina): Petrolul a plecat de la un nivel de 94 USD și a explodat la 139 USD/baril în doar două săptămâni. Panica era alimentată de posibila eliminare totală a barilului rusesc din sistemul occidental.

Vârful din 2026 (Iran): Criza a început de la un nivel mai jos, aproximativ 82 USD, urcând rapid spre 117 USD/baril. Deși valoarea este nominal mai mică decât în 2022, presiunea asupra consumatorului este mai mare din cauza inflației structurale.

Cum se „traduc” conflictele la benzinărie

Paradoxul prețului: Deși petrolul Brent era cu 22 de dolari mai scump în 2022, românii plătesc cu peste 1.20 RON/litru mai mult în 2026. Cauzele? Devalorizarea leului față de dolar, majorarea succesivă a accizelor și creșterea costurilor logistice de transport.

Natura Crizei: Blocaj de „Sursă” vs. Blocaj de „Tranzit”

Modul în care petrolul ajunge la consumator este afectat diferit în cele două scenarii geopolitice:

Rusia 2022: problema volumului

În 2022, provocarea a fost găsirea unor furnizori alternativi pentru petrolul și gazul rus. Europa a fost nevoită să își reconstruiască terminalele pentru a primi GNL (Gaz Natural Lichefiat) din SUA și Qatar, o transformare de infrastructură fără precedent.

Iran 2026: Strangularea Strâmtorii Ormuz

Astăzi, riscul principal nu este doar pierderea producției iraniene, ci blocarea Strâmtorii Ormuz. Prin acest punct strategic trece 20% din consumul mondial de petrol. Un blocaj aici nu doar că scumpește materia primă, dar oprește fizic fluxul de aprovizionare către marile rafinării din Asia și Europa.

Rafinăriile, ținte mult mai vulnerabile în 2026

Piața energetică din 2026 este mult mai fragilă în fața noilor forme de război.

Atacurile cu drone: Rafinăriile sunt acum ținte vulnerabile, iar orice incident reduce instant capacitatea de procesare.

Sabotajul cibernetic : Infrastructura critică de transport este sub asediu digital constant.

Tranziția energetică: Deși parcul de vehicule electrice este mai mare, cererea pentru motorină (transport marfă și agricultură) rămâne critică, menținând prețurile la diesel peste cele ale benzinei.

Scenariu ireal 150 USD/baril?

Experții avertizează că, dacă tensiunile dintre SUA și Iran duc la închiderea Strâmtorii Ormuz chiar și pentru o perioadă scurtă, petrolul Brent va sparge pragul de 150 USD. Într-o astfel de ipoteză, prețul motorinei în România ar putea depăși 11.50 RON/litru, forțând intervenții guvernamentale radicale (plafonări sau reduceri masive de TVA).