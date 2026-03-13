România în criză, Bolojan refuză să refuză să reducă accizele la carburanți. Motorina a sărit de 9 lei litrul

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan avertizează împotriva reducerii accizelor la carburanți, catalogând propunerea drept un gest de „piromanie economică”. Șeful Executivului susține că eliminarea taxelor nu garantează scăderea prețurilor la pompă, dar riscă să provoace un dezechilibru major în bugetul de stat, într-un moment marcat de volatilitatea piețelor internaționale de energie.

Instabilitatea de pe piețele internaționale, alimentată de conflictul armat din Orientul Mijlociu, a devenit principalul motor al scumpirilor la pompă în România. Premierul Ilie Bolojan a explicat recent că actuala criză energetică este rezultatul direct al perturbării lanțurilor globale de aprovizionare.

Tensiunile din regiune afectează nu doar transportul țițeiului brut, ci și fluxurile de produse rafinate, generând un efect de domino care se resimte în benzinăriile din întreaga lume. În acest context global, România nu poate rămâne izolată, prețurile interne reflectând fidel fluctuațiile cotațiilor internaționale.

Vulnerabilitatea României: Dependența de importurile de petrol

O provocare structurală pentru economia națională o reprezintă dependența ridicată de sursele externe, România importând în prezent peste două treimi din necesarul de țiței și produse derivate. Deși Executivul afirmă că majorările de preț au fost, până acum, mai ponderate decât în alte state europene, perspectivele rămân rezervate. Orice escaladare a conflictului sau afectare a rafinăriilor strategice din Orientul Mijlociu ar putea anula eforturile organizațiilor precum OPEC de a stabiliza piața, făcând orice prognoză pe termen lung extrem de dificil de realizat.

Gazele naturale din Marea Neagră, un model de independență energetică

Spre deosebire de piața petrolului, sectorul gazelor naturale oferă o rază de optimism datorită resurselor interne. Ilie Bolojan a evidențiat faptul că statul a putut plafona prețul gazelor tocmai datorită controlului asupra producției autohtone. Mai mult, începerea exploatării gazelor din Marea Neagră, programată pentru anul viitor, promite să consolideze acest mecanism de protecție a consumatorilor. Această distincție clară între resursele proprii și hidrocarburile de import subliniază strategia Guvernului de a interveni doar acolo unde are pârghii reale de control.

Avertisment împotriva „piromaniei economice”: Capcana reducerii accizelor

Una dintre cele mai vehiculate soluții, reducerea accizei la benzină și motorină, este privită cu scepticism de către premier, care avertizează asupra riscului de destabilizare a bugetului de stat. Folosind metafora „piromanilor economici”, Bolojan a atras atenția asupra politicilor populiste care pot lăsa statul fără spațiu fiscal. Din punct de vedere tehnic, premierul susține că o scădere a taxelor nu garantează o ieftinire reală la pompă; există riscul major ca beneficiul financiar să fie absorbit de adaosurile comerciale ale distribuitorilor, fără ca cetățeanul să resimtă vreo ușurare a poverii financiare.