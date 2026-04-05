Statul se împrumută din nou de la populație prin titluri Tezaur. Ce dobânzi oferă?

Românii pot cumpăra, în perioada 6 aprilie - 8 mai, titluri de stat Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7% și 7,50%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

''Programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populației: doar în primul trimestru al anului 2026, subscrierile au depășit 7,75 miliarde lei (7.750.234.269 lei), o sumă considerabilă care reflectă încrederea românilor în acest instrument de economisire'', se menționează în comunicatul instituției.

Titlurile de stat pot fi cumpărate, între 6 aprilie - 6 mai 2026, prin platforma Ghișeul.ro , iar între 6 aprilie - 7 mai 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

De asemenea, titlurile se mai pot cumpăra între 6 aprilie - 8 mai 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului și între 6 aprilie - 7 mai 2026 în mediul urban și 6 aprilie 2026 - 6 mai 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale CN Poșta Română SA.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website CN Poșta Română SA.