Sindicatele miniere de la CE Oltenia vor ataca în instanță OUG privind închiderea termocentralelor pe cărbune

Sursă: Realitatea Financiara

Liderii Federației Naționale Mine Energie au anunțat că au luat deja legătura cu avocații pentru a opri aplicarea Ordonanței de Urgență privind decarbonizarea sistemului energetic. Potrivit acestora, ar exista suspiciuni serioase de neconstituționalitate, întrucât Guvernul nu ar avea dreptul să emită o ordonanță în timp ce o lege cu același obiect se află deja în procedură parlamentară.

Constantin Mitrescu, reprezentant al Federației Naționale Mine Energie, a declarat pentru Radio Infinit Tg. Jiu că Guvernul ar forța închiderea capacităților pe cărbune, ceea ce ar duce la noi disponibilizări în minerit.

Potrivit lui Mitrescu, dacă ordonanța va intra în vigoare, Complexul Energetic Oltenia va pierde încă 300 MW din producția pe cărbune, o lovitură majoră atât pentru stabilitatea energetică a regiunii, cât și a pieței muncii. Prin reducerea accelerată a capacităților pe cărbune, mii de angajați din minerit și energie ar rămâne fără locuri de muncă, avertizează liderii sindicali.

CE Oltenia, redus la doar două blocuri energetice

Conform planului de restructurare, compania ar urma să rămână cu doar două blocuri energetice funcționale la Termocentrala Rovinari, ceea ce ar diminua semnificativ rolul strategic al CE Oltenia în sistemul energetic național.

FNME analizează toate căile legale pentru a bloca ordonanța, inclusiv sesizarea Curții Constituționale. Sindicaliștii acuză Guvernul că ia decizii „pe repede înainte”, fără consultare reală și fără evaluarea impactului social.

Ce prevede OUG de decarbonizare

Ordonanța de urgență privind decarbonizarea prevede accelerarea închiderii capacităților energetice pe cărbune, trecerea la producție pe gaze și regenerabile, precum și reducerea treptată a emisiilor de CO₂. Documentul stabilește termene clare pentru retragerea grupurilor pe lignit și huilă, în acord cu angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene.