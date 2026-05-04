Românii vor putea investi direct în toată Europa. Cum funcționează noul cont european

Românii care își țin economiile în conturi bancare ar putea avea, în curând, o alternativă mult mai flexibilă și mai profitabilă. Un nou mecanism pregătit la nivel european promite să simplifice radical accesul la investiții în întreaga Uniune Europeană, fără birocrația și costurile care îi țin pe mulți departe de piețele externe.

Ideea unui „cont european de investiții” prinde contur în cadrul unei strategii mai ample a Comisiei Europene, care urmărește să transforme economiile populației în resurse active pentru economie. Practic, banii ținuți în depozite ar putea fi direcționați mai ușor către investiții în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare din statele membre.

Discuții la nivel înalt la București pentru accelerarea proiectului

Subiectul a fost analizat recent și în România, în cadrul unor întâlniri desfășurate la București, în perioada 23-24 aprilie, unde reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Ministerului Finanțelor au discutat cu Comisarul european pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque.

Cum ar funcționa contul european de investiții

Noul instrument, denumit Contul European de Investiții (European Investment Account), face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Uniunii Europene, cunoscută sub numele de Uniunea Economiilor și a Investițiilor (SIU).

Contul European de Investiții ar urma să funcționeze ca o platformă digitală simplificată, prin care cetățenii UE pot investi rapid în produse financiare din orice stat membru. Astfel, un român ar putea cumpăra fără dificultăți titluri de stat sau acțiuni din țări precum Germania sau Franța.

Totodată, inițiativa vizează reducerea costurilor și eliminarea procedurilor complicate care descurajează investițiile în afara granițelor.

Ce tipuri de investiții vor fi incluse

Structura acestui cont este gândită ca un „plic” investițional, care poate include mai multe tipuri de active financiare.

Printre acestea se numără acțiuni tranzacționate pe platforme multilaterale, obligațiuni suverane – adică titluri de stat – dar și obligațiuni corporative, ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă) și Fonduri Europene de Investiții pe Termen Lung (ELTIF).

Un aspect important este că aceste conturi nu vor fi administrate centralizat, ci vor fi oferite de intermediari financiari autorizați, precum bănci, firme de investiții, neobrokeri sau companii fintech. Această abordare ar urma să stimuleze concurența și să mențină comisioanele la un nivel redus.